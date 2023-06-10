اتحاد الكرة يقرر إقالة مدرب منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، إقالة عبدالفتاح عباس، من تدريب منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة، بعد أشهر قليلة من الفشل في التتويج ببطولة شمال أفريقيا.

وحل منتخب مصر للشابات في المركز الثالث بالترتيب، بعدما افتتح البطولة بفوز على تونس، ثم خسر أمام الجزائر بهدفين لهدف، ثم الخسارة في الختام من المغرب بهدف نظيف.

ولم يعقد منتخب الشابات أي معسكرات في الفترة الماضية، حيث كان مقررا أن يبدأ عباس برنامج الإعداد لتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال السيدات تحت 20 سنة.

أوقعت قرعة تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم النسائية تحت 20 عامًا، منتخب مصر في مواجهة ساو تومي في الأدوار التمهيدية.

وكان الكاف قد أجرى قرعة تصفيات كأس العالم لكرة القدم النسائية والتي يشارك خلالها 35 منتخبًا، وهي: مصر، الجزائر، أنجولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، تشاد، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، غينيا الاستوائية، إسواتيني، إثيوبيا، الجابون، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، ليبيا، مالي، المغرب، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا ساو تومي، السنغال، جنوب إفريقيا، تنزانيا، وتوجو، أوغندا، زامبيا.