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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طرد محمود صابر يربك حسابات مدرب منتخب مصر أمام المغرب

محمود صابر لاعب منتخب
محمود صابر لاعب منتخب مصر

 تلقى محمود صابر نجم منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة الكارت الأحمر والطرد أثناء مشاركته في مباراة الفراعنة الجارية الآن أمام منتخب المغرب في نهائي بطولة أمم أفريقيا.

وأشهر حكم المباراة الكارات الأحمر لمحمود صابر بعد تدخله العنيف على اللاعب عبد الصمد الزلزولي نجم منتخب المغرب، ليغادر أرض الملعب بعد دقائق قليلة من تسجيله هدف التقدم للفراعنة.

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منتخب مصر الأولمبي يفتتح أهدافه أمام المغرب في نهائي أفريقيا

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تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب في نهائي أمم أفريقيا

وكان محمود صابر قد سجل هدف تقدم منتخب مصر على المغرب في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة المقامة على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله من تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد - حسام عبدالمجيد - محمد طارق - حاتم سكر

الوسط: محمود صابر - أحمد نبيل - محمد شحاتة - أحمد عاطف

الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل

وضمن منتخب مصر مقعدًا في أولمبياد باريس 2024 بعد الفوز على منتخب غينيا بهدف دون رد في الدور نصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا المقامة الآن في المغرب.

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