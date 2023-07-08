السبت 08 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب في نهائي أمم أفريقيا

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

أعلن المدير الفني روجيرو ميكالي تشكيل منتخب مصر الأولمبي الأساسي الذي سيخوض به مواجهة اليوم المغرب في نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

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تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع أمام المغرب بنهائي إفريقيا للشباب

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موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب في نهائي أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب على ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل منتخب مصر للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمد طارق - حاتم سكر

الوسط: محمود صابر - أحمد نبيل - محمد شحاتة - أحمد عاطف

الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من البدلاء على الجابري "حارس" ومحمد مغربي - محمد أشرف - أحمد فوزي - محمود جهاد - عماد ميهوب - على زعزع - محمد سمير.

وضمن منتخب مصر مقعدًا في أولمبياد باريس 2024 بعد الفوز على منتخب غينيا بهدف دون رد في الدور نصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا المقامة الآن في المغرب.

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