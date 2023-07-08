السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مصرع 6 أشخاص إثر تحطم طائرة واحتراقها فى حقل جنوب كاليفورنيا

تحطم طائرة
تحطم طائرة

لقى ستة أشخاص مصرعهم، صباح اليوم السبت، إزاء تحطم طائرة رجل أعمال واحتراقها فى حقل بجنوب كاليفورنيا.

 

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وتحطمت الطائرة واندلعت فيها النيران بالقرب من مطار مدينة موريتا الواقعة جنوب غرب مقاطعة ريفرسايد بولاية كاليفورنيا، بحسب "روسيا اليوم".

وذكرت محطة KTLA أن الطائرة غادرت مطار هارى ريد الدولى فى لاس فيجاس، قبل أن تسقط في الحقل، حيث وصفتها بأنها طائرة رجال أعمال من طراز سيسنا (سي 550).

وأعلنت إدارة الإطفاء فى مقاطعة ريفرسايد عن مصرع ركاب الطائرة الستة في مكان الحادث، بعد وقت قصير من العثور عليها محترقة، فيما لم يكشف عن هوية ضحايا الحادث، فيما تحقق إدارة شرطة مقاطعة ريفرسايد وإدارة الطيران الفيدرالية لمعرفة أسبابه.

 

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