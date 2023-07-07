عاجل
بعد الراكبة الأمريكية .. شخص يصاب بنوبة ذُعر داخل طائرة بسبب الأشباح (فيديو) تعليق قوي من البيت الأبيض حول انضمام أوكرانيا للناتو الكشف عن سر انتشار الموت المفاجئ بين الشباب (شاهد) 30 مليون مستخدم لـ"ثريدز" في 24 ساعة (شاهد)
الجمعة 07 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بعد الراكبة الأمريكية .. شخص يصاب بنوبة ذُعر داخل طائرة بسبب الأشباح (فيديو)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

بعد واقعة السيدة الأمريكية التي ادعت وجود شخص غير بشري يجلس بجوارها في الطائرة، تكرر الأمر مع شاب تعرض لنوبة ذعر شديدة، وكاد أن يفتح باب الطائرة وهي في السماء لذات الأمر.

 

تداول رواد موقع تويتر مقطع فيديو يظهر فيه شاب، وهو يصرخ في هلع داخل طائرة، ويقول إن الذي يجلس بجواره ليس من البشر، وعندما حاول بعض الركاب تهدئته هرب وحاول أن يفتح باب الطيارة وهي تحلق في السماء.
 

ووقعت حادثة شبيهة منذ حوالي أسبوع مع راكبة أمريكية، على متن رحلة تعطلت عدة ساعات بأحد المطارات الأمريكية، بعدما شعرت  أن الشخص الذي يجلس بالقرب منها ليس بشري.

 

وانتشر فيديو المرأة الأمريكية، وكانت على متن طائرة في مطار دالاس فورت ورث الدولي الأمريكي، وكانت في إجازة نهاية الأسبوع، والتقطت راكبة أخرى على نفس الطائرة مقطع فيديو للسيدة وهي تصرخ بانهيار: "صدقوا أو لا تصدقوا، لكني أؤكد لكم أن هذا الراكب ليس إنسانًا حقيقيًا".

مواد متعلقة

أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل 2200 جنيه للجرام

مي حلمي عبر ثيردز لـ ماسك: "عمك مارك علِّم عليك"

فأر يجري وراء قط والأخير يطلب النجدة (فيديو)

قِس يلعن زيلينسكي بالصليب في بلغاريا.. فيديو

لم نعد أسرى لتويتر.. أبرز آراء مستخدمي Threads بعد تجربته

عطل يضرب موقع ثيردز ونشطاء: بسبب ضغط التسجيل

وزير الري يتابع إجراءات الإعداد لأسبوع القاهرة السادس للمياه

مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية بالقدس والفلسطينيون يرفعون صوت الأذان (فيديو)
الجريدة الورقية