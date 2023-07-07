بعد الراكبة الأمريكية .. شخص يصاب بنوبة ذُعر داخل طائرة بسبب الأشباح (فيديو)

بعد واقعة السيدة الأمريكية التي ادعت وجود شخص غير بشري يجلس بجوارها في الطائرة، تكرر الأمر مع شاب تعرض لنوبة ذعر شديدة، وكاد أن يفتح باب الطائرة وهي في السماء لذات الأمر.

A British man was allegedly disturbed so badly by the passenger sitting next to him on a plane, that he tried to open the door of the plane and leave whilst it was still in the air.



First a woman in US now this. What is going on? pic.twitter.com/zAb96FySvI — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) July 6, 2023

تداول رواد موقع تويتر مقطع فيديو يظهر فيه شاب، وهو يصرخ في هلع داخل طائرة، ويقول إن الذي يجلس بجواره ليس من البشر، وعندما حاول بعض الركاب تهدئته هرب وحاول أن يفتح باب الطيارة وهي تحلق في السماء.



ووقعت حادثة شبيهة منذ حوالي أسبوع مع راكبة أمريكية، على متن رحلة تعطلت عدة ساعات بأحد المطارات الأمريكية، بعدما شعرت أن الشخص الذي يجلس بالقرب منها ليس بشري.

What actually happened on that plane pic.twitter.com/5nHLklIROU — illuminatibot (@iluminatibot) July 6, 2023

وانتشر فيديو المرأة الأمريكية، وكانت على متن طائرة في مطار دالاس فورت ورث الدولي الأمريكي، وكانت في إجازة نهاية الأسبوع، والتقطت راكبة أخرى على نفس الطائرة مقطع فيديو للسيدة وهي تصرخ بانهيار: "صدقوا أو لا تصدقوا، لكني أؤكد لكم أن هذا الراكب ليس إنسانًا حقيقيًا".