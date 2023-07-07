بعد الراكبة الأمريكية .. شخص يصاب بنوبة ذُعر داخل طائرة بسبب الأشباح (فيديو)
بعد واقعة السيدة الأمريكية التي ادعت وجود شخص غير بشري يجلس بجوارها في الطائرة، تكرر الأمر مع شاب تعرض لنوبة ذعر شديدة، وكاد أن يفتح باب الطائرة وهي في السماء لذات الأمر.
تداول رواد موقع تويتر مقطع فيديو يظهر فيه شاب، وهو يصرخ في هلع داخل طائرة، ويقول إن الذي يجلس بجواره ليس من البشر، وعندما حاول بعض الركاب تهدئته هرب وحاول أن يفتح باب الطيارة وهي تحلق في السماء.
ووقعت حادثة شبيهة منذ حوالي أسبوع مع راكبة أمريكية، على متن رحلة تعطلت عدة ساعات بأحد المطارات الأمريكية، بعدما شعرت أن الشخص الذي يجلس بالقرب منها ليس بشري.
وانتشر فيديو المرأة الأمريكية، وكانت على متن طائرة في مطار دالاس فورت ورث الدولي الأمريكي، وكانت في إجازة نهاية الأسبوع، والتقطت راكبة أخرى على نفس الطائرة مقطع فيديو للسيدة وهي تصرخ بانهيار: "صدقوا أو لا تصدقوا، لكني أؤكد لكم أن هذا الراكب ليس إنسانًا حقيقيًا".