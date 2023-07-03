ملاكم "مخبول" حاول فتح باب طائرة .. فيديو

لحظات مرعبة عاشها ركاب طائرة نقل مدنية، بسبب ملاكم يبلغ من العمر 27 عامًا، حاول فتح أبواب طائرة كانت في مرحلة الإقلاع، ووصفت عدد من وسائل الإعلام هذه المشهد بأنه مشهد مرعب من شخص "مخبول".

رعب الركاب بسبب فتح باب طائرة

وتمكن اثنين من ركاب الطائرة من السيطرة على الملاكم البريطاني، كما اعتقلته السلطات على أرض المطار بعد توقف الطائرة، وجاء ذلك حسبما افادت به صحيفة "الصن" البريطانية، الاثنين.

راكب

والطائرة التي حاول أحد المسافرين بها فتح الباب وهي في مرحلة الإقلاع تابعة لإحدى الشركات المنخفضة التكاليف، وكانت في رحلة الجمعة الماضية من مدينة زادار في كرواتيا إلى بريطانيا، ولم يتم الكشف إلى الآن عن السبب الواضح الذي أثار غضب الراكب.

وانتشر خلال الساعات الأخيرة عدد من الفيديوهات والصور والتي أظهرت خروج الملاكم فجأة من مقعده في الطائرة، اندفعه نحو باب الطائرة بسرعة مطالبا المضيفين بفتحه، ودخل في نوبة صراخ ضد أحد المضيفين، بسبب رفضه، حيث إن فتح الباب عند إقلاع الطائرة أمر محظور ويمثل خطورة هائلة في حال تنفيذه.