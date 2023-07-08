السبت 08 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

كييف وأنقرة تتفقان على إنتاج طائرات مسيرة في أوكرانيا

طائرات مسيرة
طائرات مسيرة

 وقعت "كييف وأنقرة" مذكرة بشأن تطوير إنتاج الطائرات المسيرة في أوكرانيا، حسبما أفاد وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، ألكسندر كاميشين.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم السبت، كتب كاميشين على قناته في "تلجرام" أن "مذكرة قد وقعت مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية بشأن تطوير إنتاج الطائرات المسيرة في أوكرانيا".

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وصول زيلينسكي إلى تركيا:

ووصل زيلينسكي إلى تركيا يوم الجمعة، حيث أجرى محادثات مع الرئيس، رجب طيب أردوغان.

وورد في وقت سابق، أن شركة "بايكار" ("Baykar") تتوقع بدء إنتاج الطائرات المسيرة المقاتلة Bayraktar TB2 وBayraktar Akinci في أوكرانيا في عام 2025.

وقال السفير الأوكراني لدى تركيا، فاسيلي بودنار، في أغسطس 2022، إن شركة Baykar التركية ستبني مصنعًا لإنتاج طائرات مسيرة من طراز Bayraktar في أوكرانيا، حيث اشترت قطعة أرضية لهذا الغرض في منطقة كييف.

ووفقًا للشركة، فإن المساحة الإجمالية لمركز "بايكار" في أوكرانيا ستفوق 30 ألف مترمربع، فيما سيكون عدد المهندسين والفنيين الأوكرانيين أكثر من 300.

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