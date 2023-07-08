جوالة مراكز الشباب تستعد لموسم نشاط عام 2023- 2024

عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة الكشفية والإرشادية ، الاجتماع الأول لمسؤلي ومشرفي السوشيال ميديا لفرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب بالمحافظات والذين تم ترشيحهم من قبل مديريات الشباب والرياضة.

وقد شارك في الاجتماع محافظات (الأقصر - جنوب سيناء - الوادي - الإسكندرية - الشرقية - الفيوم - القليوبية - شمال سيناء - الجيزة - الإسماعيلية - اسوان - المنوفية - مطروح - قنا - القاهرة - اسيوط).

وتضمن الاجتماع وضع الرؤي المستقبلية لتوثيق ونشر اخبار برامج وأنشطة الجوالة والجوالات من داخل مراكز الشباب والوقوف علي أهمية انتشار الحركة الكشفية والارشادية من خلال الميديا .

والجدير بالذكر أن عدد فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب يبلغ ١١٢٧ فريق علي مستوي الجمهورية .

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