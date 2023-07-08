السبت 08 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جوالة مراكز الشباب تستعد لموسم نشاط عام 2023- 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة الكشفية والإرشادية ، الاجتماع الأول لمسؤلي ومشرفي السوشيال ميديا لفرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب بالمحافظات  والذين تم  ترشيحهم من قبل مديريات الشباب والرياضة.

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وقد شارك في الاجتماع محافظات (الأقصر - جنوب سيناء - الوادي - الإسكندرية - الشرقية - الفيوم - القليوبية - شمال سيناء - الجيزة - الإسماعيلية - اسوان - المنوفية - مطروح - قنا - القاهرة - اسيوط).

وتضمن الاجتماع وضع الرؤي المستقبلية لتوثيق ونشر اخبار برامج وأنشطة الجوالة والجوالات من داخل مراكز الشباب والوقوف علي أهمية انتشار الحركة الكشفية والارشادية من خلال الميديا .

والجدير بالذكر أن عدد فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب  يبلغ ١١٢٧ فريق علي مستوي الجمهورية  .

للمزيد من التفاصيل تواصل معنا علي صفحة جوالة مراكز الشباب 👇
https://www.facebook.com/scouts.mys
وشارك نشاطك مع الفريق علي جروب جوالة مراكز الشباب 👇
https://www.facebook.com/groups/scouts.mys 

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