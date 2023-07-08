"100 يوم صحة" قدمت حتى الآن 4 مليون 772 ألف خدمة صحية

انطلقت مبادرة "100 يوم صحة" بشعار "انزل واكشف واطمن من كل مكان في مصر"، لتقديم الخدمات للمواطنين بالمجان في كافة التخصصات، وتستهدف المواطنين في 27 محافظة، وتقدم جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتوعية بالمجان خلال 100 يوم.

"100 يوم صحة".. تقدم جميع الخدمات الوقائية والعلاجية

ومنذ إطلاق حملة "100 يوم صحة" فى 25 يونيو وحتى الآن، تم تقديم 4 مليون 772 ألف و 890 خدمة صحية متنوعة، من عيادات تنظيم الأسرة والقوافل الطبية، ورفع معدلات التطعيم، ومبادرة الرئيس لدعم الصحة النفسية وغيرها، حسبما صرح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة.

وأضاف أن الهدف من الحملة تكثيف الخدمات التى تقدمها الوزارة بالجانب الوقائى والعلاجى والحفاظ على صحة المجتمع، وفحص الأغذية والأطعمة المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن هذه المبادرة التي تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لكي يحيا الإنسان حياة سليمة وتجنب العادات السيئة، والوعى بمسببات الأمراض وعدم التواجد فى أماكن سيئة التهوية، بالإضافة إلى رفع كفاء وتطوير وحدات الرعاية الأساسية لتقدم خدمات على فترات زمنية أطول وخدمة الطوارئ 24 ساعة.

وأشار حسام عبد الغفار، أن "100 يوم صحة" هي حملة شاملة لصحة المجتمع والأسرة والأفراد، وتوفير حياة كريمة للمصريين وضيوف مصر، منوهًا بأنه تم تقديم 500 ألف خدمه للمواطنين أمس، وهناك إقبال كبير من المواطنين وسعادة على وجوههم، كما أن الناس حريصة وسعيدة بالجهد الذى تقدمه الدولة.

وأوضح أن هناك تواجد بشكل مكثف للقوافل الطبية والتواجد وسط المواطنين، وهى منظومة متكاملة لتقديم الرعاية الصحية وهذا هو الطريق لتحقيق حياة كريمة، مؤكدا أن الدولة تتحرك فى الصحة بخطوات جبارة، وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية له ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة.

وتلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل والطبية، وعيادات تنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، والصحة النفسية، وحملات التوعية التى قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين، خلال عملها، أمس الجمعة، فى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا للتقرير، فإن إجمالى الخدمات التى قدمتها الحملة أمس، بلغت 187 ألفا و579 خدمة، بينها 7 آلاف و577 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -فى أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 23 ألفًا و297 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثى الولادة، لـ461 طفلا، فيما قدمت 26 ألفًا و322 خدمة، للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى.