وكيل وزارة الصحة تؤكد عدد المصابين 4 رجال

الحماية المدنية تستعين بالكلاب البولسية للكشف عن ضحايا عقار الاسكندرية

مازالت قوات الحماية المدنية بمديرية امن الاسكندرية تواصل البحث عن ضحايا تحت الانقاض بعقار منطقة سيدى بشر بشرق الاسكندرية وقاموا بالاستعانه ، بعدد من الكلاب المدربة للبحث عن ناجين أو مصابين جدد، بالعقار المنهار والذى انهار صباح اليوم الاثنين وراح ضحيته 4 مصابين حتى الآن.

كانت قد شهدت منطقة سيدى بشر بشرق الاسكندرية، ، انهيار عقار مكون من ارضى و14 طابقًا، في شارع خليل حمادة على البحر، فيما كثفت قوات الحماية المدنية جهودها للعثور على ضحايا أو ناجين من الحادث.

قالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة فى الإسكندرية، إن الحصيلة الأولية لضحايا حادث انهيار العقار 4 حالات إصابة من الرجال، موضحة لا يوجد أي إصابات حتى الآن لسيدات أو أطفال.

وأشارت طهيو إلى متابعة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة عن كثب من خلال غرفة الأزمات والكوارث تنفيذ خطة الأزمات وجاهزية المستشفيات والأطقم الطبية، بشأن الحادث.

وتابعت: أن الوزارة على استعداد للدفع بقوى بشرية أو أي مساعدات طبية حال الاحتياج إليها، ومتابعة لآخر التطورات بموقع انهيار عقار بالإسكندرية.وأوضحت، أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والتأكد من جاهزية فرق الانتشار السريع وتوافر جميع المستلزمات والأدوية بالمستشفيات، كما تم الدفع بـ10 عربات إسعاف و جاري أعمال رفع الأنقاض من قبل أجهزة الدفاع المدني.