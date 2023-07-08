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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع أمام المغرب بنهائي إفريقيا للشباب

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

أستقر البرازايلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي علي التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام منتخب المغرب في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة .

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ويلتقي منتخب مصر الأولمبي بنظيره منتخب المغرب مساء اليوم السبت على ملعب الأمير مولاى عبد الله بالعاصمة المغربية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي ، على أن تبدء المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المغرب.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع

من المتوقع أن يبدأ  ميكالي  المدير الفني للفراعنة  المباراة بتشكيل مكون من :

في مركز حراسة المرمي: حمزة علاء.

في خط الدفاع: أحمد عيد - محمد طارق – حسام عبد المجيد – حاتم سكر.

في خط الوسط: محمد شحاتة  – أحمد نبيل كوكا – محمود صابر.

في خط الهجوم: أحمد عاطف قطة – أسامة فيصل - إبراهيم عادل.

في سياق متصل أختتم المنتخب الأولمبي مساء أمس الجمعة إستعداداته لمواجهة منتخب المغرب في نهائي بطولة كأس أمم افريقيا تحت 23 عاماً.

وشهد مران المنتخب الأولمبي الأخير استعدادً لمواجهة المغرب تواجد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة بجانب حضور الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب والمهندس مازن مرزوق المنسق العام للمجموعة الأولى، ووصل جمال علام أمس إلى الرباط قادما من القاهرة بدعوى من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف".

وكان المنتخب الأولمبي قد حسم تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس بعد الفوز على المنتخب الغيني في مباراة نصف النهائي.

ويسعى المنتخب الأولمبي لتحقيق إنجاز جديد بحصد ثاني ألقابه لبطولة أمم افريقيا تحت 23 عاماً بعد فوز بلقب النسخة الماضية التي استضافتها مصر.

 

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