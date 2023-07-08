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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان يحسم صفقة كانج إن لي من ريال مايوركا

كانج إن لي
كانج إن لي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع اللاعب الكوري الجنوبي الدولي كانج إن لي نجم فريق ريال مايوركا الإسباني، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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باريس سان جيرمان يحسم  صفقة كانج إن لي

اجتاز كانج إن لي الكشف الطبي تمهيدًا للانتقال الرسمي لفريق العاصمة الفرنسية، بعدما تمت الموافقة على الصفقة في الشهر الماضي.

ووافق اللاعب الكوري الجنوبي كانج إن لي على التوقيع لمدة خمس سنوات مع باريس سان جيرمان.

ونشر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان أكثر من منشور تمهيدي للإعلان عن التعاقد مع لاعب كوري جنوبي، وكتب الحساب الرسمي لفريق العاصمة كلمة "مرحبًا" باللغة الكورية، وبعدها نشر صورة بها علم كوريا الجنوبية كتمهيد ثاني للإعلان عن الصفقة.

وكان باريس سان جيرمان الفرنسي قد أعلن من قبل التعاقد مع الثلاثي ماركو أسينسيو من ريال مدريد وميلان سكرينيار من من انتر ميلان الإيطالي، ومانويل أوجارتي من سبورتينج لشبونه.

 

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