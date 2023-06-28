صلاة عيد الأضحي بمسجد العظيم بزهراء المعادي .. عيد البِشر والسرور والفرح

أدى المئات من المصلين صلاة عيد الأضحي صباح اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023 بمسجد العظيم بزهراء المعادي.

قال الشيخ أحمد سليم الدريملي أمام وخطيب مسجد العظيم بزهراء المعادي في خطبة العيد، إن عيد الأضحي هو عيد البشر والسرور والفرح والسعادة بفضل الله تعالي وكرمه، ويقول الحق سبحانه وتعالي:

"قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ"

وأوضح أن عيد الأضحي يوم عظيم، ويوم التضحية والبذل والعطاء والبر فهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ينجيه الله من النار، فعطل الله خاصية النار، ولم تصب سيدنا إبراهيم بشئ، كما عطل الله سبحانه وتعالي خاصية السكين فلم تذهب سيدنا إسماعيل عليه السلام.

وأوضح أنه بعد أن بلغ سيدنا إبراهيم من الكبر عتيا رزقه الله تعالي ولدا ثم رأي في المنام أمنه يذبح ولده إسماعيل عليه السلام، بعد ما بلغ سن الصبا، وفرح به قلبه، وقرت به عينه

ويقول عز وجل:

{فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ }،

فما كان من الابن البار إسماعيل عليه السلام إلا أنه قال مسلما لأمر ربه

( يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ)

ولأن الفرج دائما ملازم للشدة ويأتي الفرج من الله بعد الشدة، بفداء سيدنا إسماعيل بكبش عظيم

وقال تعالي:

(فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ * كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ}.

وأكد الدريملي، على أن الأعياد فرصة عظيمة لتقوية الروابط الاجتماعية بين الأقارب والأرحام، والناس جميعا، ونشر المودة والرحمة والأخوة، وتقوية الصلات وتفريج الكربات، حيث أخبرنا سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم): (لا تدخلون الجنةَ حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولَا أدلُّكُم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتُم؟ أفشوا السلامَ بينكم

ويقولُ (عليه الصلاةُ والسلامُ): مَن نفّسَ عن مؤمنٍ كربةً مِن كربِ الدنيا نفسَ اللهُ عنه كربةً مِن كربِ يومِ القيامةِ).

وطالب بإدخال الفرحة على الأهل والأحباب، وتكتمل فرحة العيد بالشكر لله سبحانه وتعالي على ما تفضل به علينا وأنعم وقال تعالي: (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ).