وفد إيطالى يحي مسار العائلة المقدسة بزيارة كنيسة المعادى ومجمع الأديان ..صور

استكمل الوفد الإيطالى المتواجد بمصر لإحياء مسار العائلة المقدسة رحلته اليوم، بزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة فى القاهرة، وقاموا اليوم بزيارة عدد نقاط الرحلة المقدسة بمجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة، وكنيسة العدراء بالمعادى، ومن المقرر أن تستمر الرحلة خلال الايام القادمة فى أديرة وادى النطرون، بالاضافه الى الأماكن الأثرية.

واهتم الوفد بالتقاط الصور بكنيسة العدراء بالمعادى التى تقع على شاطئ نيل القاهرة مباشرة، وشاهدوا الهياكل الموجوده بها، حيث تحتوى على 3 هياكل و3 قباب، بالاضافة الى البئر الذى شربت منه العائلة المقدسة ،و الكتاب المقدس الموجود بالحجم الكبير والمكتوب فيه " مبارك شعب مصر"، واضاءوا الشموع بالكنيسة.

واستمرت الرحلة بزيارة مجمع الاديان، والكنيسة المعلقة وهى من أشهر الكنائس المصرية ، وابدوا انبهارهم بتشييدها على الطراز البازيليكى ، واهتم اعضاء الوفد بتوثيق الرحلة بالفيديو، وتعرفوا على تفاصيلها برفقة المرشد السياحى هشام خلة.

وأكد جورج عياد رئيس منظمة رجال الأعمال والمغتربين بالخارج، ان الرحلة لليوم الثانى على التوالى تحظى باهتمام عالمى كبير ، حيث أن السياحة الدينية فى مصر مهمه للغاية فهى لاتتأثر بالمواسم بل تظل طوال العام ، وتسويق السياحة الدينية يساعد على زيادة معدل السياحة فى مصر على كافة الاصعدة .

وأضاف عياد، أن أرض مصر بوركت فى القرن الأول الميلادي باستقبال السيد المسيح والسيدة مريم العذراء هربا من بطش الملك هيردوس ومكثا فى مصر أكثر من 3 سنوات ونصف، ووجدا بين شعبها الكريم الحماية والأمن والأمان، ومثل مسار العائلة المقدسة التأكيد على قدرة مصر الدائمة على الوقوف بقوة لمواجهة التحديات.

يتكون الوفد الايطالى من 28 شخصية ايطاليه سياسية واجتماعية وثقافية واستقدمهم باسم ابراهيم رئيس المنظمة المصرية لرجال الأعمال والمغتربين بالخارج بروما.

يتضمن الوفد كلا من نيكولا مانينو رئيس منظمة البرلمان الدولي للتشريع بإيطاليا، والنائبة البرلمانية بينسجونو كارميلا بايطاليا، والبانيسى ماسمليانو رئيس منظمة الشسيبى بايطاليا، ولاسيرتوزا ايفا مسئول بوزارة التعليم الايطالية، ونقيب المحامين الايطالى مارون ستيفانو، والصحفية بافونزيلا يورى، وساسانى ستيفانى مسئول مصلحة السجون بايطاليا، وساسولى فابيبو مسئول بوزارة الصحة ، وعدد من النجوم الايطاليين، وأعضاء الاكاديمية الفنية بروما وهم اوتيرو دانيلو وديلالو فدريكا.