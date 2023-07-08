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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس التركي: لن نسمح لأي طرف بإفساد علاقتنا مع روسيا

أردوغان
أردوغان

أكد الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، أن بلاده تتبع سياسة متوازنة مع دول الجوار، مشددا على أنها لن تسمح لأي طرف بإفساد علاقاتها مع روسيا.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها بمدينة بايبورت التركية اليوم السبت "التزمنا بالسياسة المتوازنة منذ اليوم الأول، وحافظنا على هذا النهج. وقد حاول اللوبي العسكري إلقاءنا في النار باستخدام المعارضة، إلا أننا لم نسمح بذلك".

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وأضاف مؤكدا "بالرغم من تعزيزنا لعلاقاتنا مع أوكرانيا، إلا أننا لم نسمح بإفساد علاقاتنا مع روسيا في المقابل، ولم نمنح لذلك فرصة، كما نستمر بالحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأشار أردوغان إلى أنه يتوقع لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في شهر أغسطس المقبل.

واستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مدينة اسطنبول أمس الجمعة، حيث بحثا عددا من الملفات، على رأسها القضايا المتعلقة بتنسيق مواقف البلدين قبل قمة الناتو في فيلنيوس والضمانات الأمنية الأوكرانية وصفقة الحبوب والتعاون الدفاعي بين الشركات.

أردوغان: على روسيا وأوكرانيا العودة لطاولة المفاوضات

من ناحية أخرى، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يتعين على روسيا وأوكرانيا العودة لطاولة المفاوضات السلمية.

وفي مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي يزور تركيا، قال رجب طيب أردوغان إنه ينبغي "على روسيا وأوكرانيا العودة لطاولة المفاوضات السلمية"، موضحا أن تركيا تعد أكثر الدول التي تبدي جهودا لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.

من جهة أخرى، اعتبر أردوغان أن "أوكرانيا تستحق أن تكون عضوا في حلف الناتو"، متابعا بالقول "أكدنا منذ بداية الحرب أنها غير عادلة، وأنها يجب أن تتوقف، وأنها مخالفة للقوانين الدولية"، على حد قوله.

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