زيلينسكي يصل تركيا لإجراء مُحادثات مع أردوغان

وصل الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، إلى أنقرة لإجراء مُحادثات مع الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، وفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وكتب الرئيس الأوكراني على قناته في "تلجرام": "نحن نستكمل يومًا حافلاً في تركيا. مُفاوضات مع الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأضاف زيلينسكي أن قضايا مختلفة سيتم بحثها "بما في ذلك القضايا المتعلقة بتنسيق مواقف البلدين قبل قمة الناتو في فيلنيوس والضمانات الأمنية الأوكرانية وصفقة الحبوب والتعاون الدفاعي بين الشركات".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن السُلطات الروسية تُراقب عن كثب نتائج المفاوضات بين زيلينسكي وأردوغان.

أوكرانيا تحتاج إلى "الصدق" في علاقاتها مع الناتو:

من ناحية أخرى، اعتبر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن كييف تُريد "الصدق" في العلاقات مع حلف الناتو، مُعتبرًا أن الوقت قد حان لإظهار "شجاعة وقوة هذا الحلف".

وعبّر زيلينسكي يوم الخميس للصحفيين، وهو إلى جانب الرئيس التشيكي، بيتر بافيل، بالقول "نحن بحاجة إلى الصدق في علاقاتنا"، مُضيفًا أن الوقت قد حان لإظهار "شجاعة وقوة هذا الحلف"، حيث تأتي تصريحاته قبل قمة مُهمة للناتو في فيلنيوس.

ووقع زيلينسكي ورئيس الوزراء البلغاري، نيكولاي دينكوف، اليوم الخميس، إعلانًا مشتركًا في صوفيا يدعم عضوية أوكرانيا في الناتو.

وكتب نائب رئيس مكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي أن بلغاريا أصبحت اليوم "شريكنا المهم في منطقة البحر الأسود. إنها الدولة الـ22 التي رسّمنا معها دعم عضوية أوكرانيا في التحالف، نتيجة اجتماع ثنائي بين رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، ورئيس وزراء جمهورية بلغاريا، نيكولاي دينكوف، في صوفيا، فقد تم التوقيع على إعلان مشترك حول التكامل الأوروبي الأطلسي لأوكرانيا".

واعتبر نائب رئيس مكتب زيلينسكي أن الوثيقة، من بين أمور أخرى، تُؤكد أن بلغاريا تدعم اكتساب أوكرانيا لعضوية الناتو بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.