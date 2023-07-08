عاجل
درجة حرارة تسجل رقم قياسي جديد (الأعلى على الإطلاق) تحذير شديد اللهجة من سفير السعودية بإسبانيا لمواطني المملكة
السبت 08 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

فرنسا.. مُغنية تدعو لإنهاء حياة ماكرون والنيابة تفتح تحقيقًا ضدها

ماكرون
ماكرون

 فتحت "النيابة الفرنسية"، مساء اليوم السبت، تحقيقًا بحق المُغنية "أيزيا هيغلان" بتُهمة “التحريض العلني على ارتكاب جريمة وجنحة”، بعدما تحدثت الفنانة في حفل عن مهاجمة حشود للرئيس إيمانويل ماكرون.

 ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، مساء السبت، خلال حفلتها الخميس، في منطقة بوليو سير مير، تخيلت الفنانة على المسرح مشهدًا يقوم فيه المتفرجون بمهاجمة ماكرون وقتله.

txt

روسيا تنصح ماكرون بالوقوف في صف شعبه بدلاً من دعم أوكرانيا

txt

احتجاجات فرنسا.. ماكرون يدعو شركات التكنولوجيا لحذف المُحتويات العنيفة

 وقالت "أنا أعرفه، أعتقد أن هذا ما يريده الشعب، هو تثبيتي على ارتفاع عشرين مترًا عن الأرض، وأن يحضر الجميع بعصى هائلة رؤوسها مزودة بمسامير". 

 وتابعت المغنية ابنة المغني جاك هيغلان بحسب تسجيل فيديو منشور على الموقع الإلكتروني وحساب "تيك توك" للمجلة الثقافية "إين-آوت كوت دازور"، أن "هناك ننزله، لكن مع كل العفوية واللطف اللذين يتمتع بهما أهل الجنوب، عندما يُصبح فوقنا تمامًا سيكون لدينا جميعا عصى، نحتفل ونطرحه أرضًا لكن بلطف". 

 وأكملت بسخرية "أرى من الآن عنوان (صحيفة) "نيس-ماتان" غدًا: "إيزيا تدعو إلى قتل ماكرون".

 ماكرون يُعلن تخطي وانتهاء ذروة الاضطرابات في فرنسا:

 من ناحية أخرى، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اجتماع مع رؤساء بلديات في قصر الإليزيه، يوم الثلاثاء، إن ذروة الاضطرابات في البلاد قد ولت.

 ونقلت قناة بي.إف.إم.إم.تي.في عن ماكرون قوله "علينا توخي الحذر بشأن الأيام والأسابيع المقبلة، لكن كما ترون، فقد مرت ذروة الاضطرابات".

 وشدد ماكرون خلال الاجتماع على أن "الأولوية المطلقة الآن يجب أن تكون لضمان النظام على المدى الطويل".

 وكان ماكرون في تصريحات سابقة، قد ألقى باللوم على ألعاب الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي في أعمال العُنف من قبل المُراهقين في شوارع البلاد، إذ إنهم يُقلدون ألعاب المغامرات الإلكترونية.

مواد متعلقة

ماكرون يؤكد ضرورة معرفة الأسباب الجذرية لأعمال العنف فى فرنسا

روسيا تنصح ماكرون بالوقوف في صف شعبه بدلاً من دعم أوكرانيا

احتجاجات فرنسا.. ماكرون يدعو شركات التكنولوجيا لحذف المُحتويات العنيفة

تصريحات نارية من ماكرون حول أعمال الشغب في فرنسا

ماكرون يُثير غضب الفرنسيين بعد رقصة في حفلة موسيقية
الجريدة الورقية