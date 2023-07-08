الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

نشرت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة بداية من اليوم السبت 8 يوليو حتى الخميس 13 يوليو 2023، حيث توقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، وحار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون حالة الطقس ليلا معتدل على كافة الأنحاء.

كما كشفت الأرصاد الجوية أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وأن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، عن المتوقع في الظل بقيم من 2 إلى 3 درجة مئوية.

حالة الطقس غدا السبت 8 يوليو 2023:

تتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة، وتنشط الرياح على شواطئ شمال الدلتا والاسكندرية والعلمين ومطروح وبلطيم ودمياط المطلة علي البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50 – 60 كم|س، مما يؤدى الى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 2 : 3 متر.

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 35 المحسوسة 37.

السواحل الشمالية العظمى 30 المحسوسة 33.

جنوب سيناء العظمى 37 المحسوسة 40.

شمال الصعيد العظمى 38 المحسوسة 40.

جنوب الصعيد العظمى 40 المحسوسة 41.



حالة الطقس يومي الأحد والإثنين 9 و10 يوليو 2023:

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة، وتنشط الرياح على شواطئ شمال الدلتا والاسكندرية والعلمين ومطروح وبلطيم ودمياط المطلة علي البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50 – 60 كم|س، مما يؤدى الى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 2.75 : 3 متر.

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 35 المحسوسة 37.

السواحل الشمالية العظمى 29 المحسوسة 32.

جنوب سيناء العظمى 37 المحسوسة 39.

شمال الصعيد العظمى 37 المحسوسة 39.

جنوب الصعيد العظمى 42 المحسوسة 43.

درجات الحرارة الإثنين 10 يوليو 2023:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 34 المحسوسة 36.

السواحل الشمالية العظمى 29 المحسوسة 33.

جنوب سيناء العظمى 37 المحسوسة 39.

شمال الصعيد العظمى 35 المحسوسة 37.

جنوب الصعيد العظمى 39 المحسوسة 40.

حالة الطقس من الثلاثاء 11 يوليو إلى الخمس 13 يوليو 2023 :

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 35 المحسوسة 37.

السواحل الشمالية العظمى 30 المحسوسة 33.

جنوب سيناء العظمى 37 المحسوسة 39.

شمال الصعيد العظمى 37 المحسوسة 39.

جنوب الصعيد العظمى 41 المحسوسة 42.

درجات الحرارة الأربعاء 12 يوليو 2023:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 35 المحسوسة 37.

السواحل الشمالية العظمى 30 المحسوسة 33.

جنوب سيناء العظمى 39 المحسوسة 41.

شمال الصعيد العظمى 38 المحسوسة 40.

جنوب الصعيد العظمى 43 المحسوسة 44.

درجات الحرارة الخميس 13 يوليو 2023:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 35 المحسوسة 37.

السواحل الشمالية العظمى 30 المحسوسة 33.

جنوب سيناء العظمى 39 المحسوسة 41.

شمال الصعيد العظمى 38 المحسوسة 41.

جنوب الصعيد العظمى 43 المحسوسة 44.

نسبة الرطوبة:

ويسجل متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال الفترة كالأتي: