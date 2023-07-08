خيسوس يكشف عن أولى مطالبه من الهلال

كشف المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال، عن أولى مطالبه من فهد بن نافس رئيس أزرق الرياض، والتي تخص صفقات الفريق قبل الموسم الجديد.

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الهلال يفاوض نيكولو زانيولو بطلب من خيسوس

يهتم نادي الهلال بالتعاقد مع نيكولو زانيولو نجم وسط فريق جالطة سراي التركي، وأن الفريق جهز عرض بالفعل للتشاور حول إمكانية الحصول على اللاعب في انتقالات يونيو الجاري.

وصل عرض الهلال لضم نيكولو زانيولو إلى 35 مليون يورو، وأن خيسوس طلب بشكل مباشر التعاقد مع زانيولو، وسيقوم مسؤولي النادي بالاجتماع قريبًا مع وكيل أعمال اللاعب لمعرفة مطالبه والاتفاق على كافة تفاصيل العقد.

نصيب روما من صفقة زانيولو

إذا وقع نيكولو زانيولو بالفعل لنادي الهلال مقابل 35 مليون يورو، سيحصل نادي روما على مبلغ 4 ملايين يورو، حيث النسبة المتفق عليها في العقد المبرم بين النادي الإيطالي والفريق التركي.

انتقل نيكولو زانيولو صاحب الـ24 عامًا، لفريق نادي جالطة سراي في شتاء عام 2023، قادمًا من نادي روما الإيطالي، بقيمة 15 مليون يورو، ويطالب الآن خيسوس بالتوقيع مع اللاعب.

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