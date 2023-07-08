رضا عبدالعال: صندوق الاستثمار السعودي غير عادل لهذا الأمر (خاص)

تحدث رضا عبدالعال نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق عن صندوق الاستثمار السعودي والدعم المقدم للأندية السعودية في الميركاتو الصيفي الحالي، وتخصيص الدعم للأربعة الكبار دون باقي الأندية، وهل سيصل لجميع الأندية في الموسم المقبل.

رضا عبدالعال: بداية صندوق الاستثمار السعودي صحيحة

قال رضا عبدالعال في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية: "السعودية لا تريد نادي وحيد او اثنين يحتكر البطولات المحلية في كل موسم، فهو الأساس والهدف الاول من خطة الدعم وصندوق الاستثمار، وأعتقد أنها ستعمل على زيادة الدعم للاندية بداية من الموسم المقبل".

أضاف عبدالعال: "يعمل صندوق الاستثمار في الفترة الحالية على رفع شأن الأندية السعودية في البطولات العربية والآسيوية والظهور جيدًا في البطولات الأخرى مثل كأس العالم للاندية، وأي منافسات أخرى تجمع بين الاندية السعودية والأوروبية".

أكمل رضا: "استمرار الدعم للأندية الأربعة الكبرى في الفترة الحالية بدون الدعم لباقي الاندية هو بسبب وجودهم في المحافل الدولية عربيًا وآسيويًا، فمن غير المعقول ان تكون البداية بأندية الوسط، وإلا ستكون بداية الخطة غير صحيحه".

رضا عبدالعال: من العدل وصول الدعم لجميع الاندية السعودية

وتابع رضا عبدالعال: "سيكون من غير العدل استمرار الدعم المادي للأربعة الكبار فقط في الدوري السعودي دون عن باقي الاندية، فإذا كانت خطة صندوق الاستثمار تهدف لتقديم دعم مادي لاندية الهلال والاتحاد والنصر والاهلي، فإنها لن تدوم كثيرًا لانها غير عادله".

اختتم رضا عبدالعال تصريحاته: "أعتقد أن خطة صندوق الاستثمار وتخصيص الدعم في الموسم الأول للأربعة الكبار ما هي إلا مجرد بداية، فمع مرور السنوات سيزيد عدد الاندية التي تحظى بالدعم، وقد تصل إلى فريقين جدد في كل موسم على الأقل".

وفي سياق متصل، قال عبدالعال: "الصفقات التي تعاقدت معها أندية الدوري السعودي كانت لأجل الدعاية ووافق اللاعبين على العروض الضخمه بسبب المقابل المادي، تستعد المملكة حاليًا لاستضافة بطولات عالمية وكبرى مستقبلًا، لكن عليها أن تحذر وتقلل من استمرار الدعم بلاعبين كبار سنًا واستبدال تلك الفكرة باللاعبين الصغار، حيث اكبر فائدة للنادي.

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