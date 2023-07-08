لاميتا فرنجية تبرز رشاقتها بالتوب الجريء

اعتادت النجمة اللبنانية لاميتا فرنجية على مواكبة الموضة لتختار منها ما يبرز أنوثتها ويجعلها محط اهتمام واعجاب متابعيها إينما ظهرت.

وبدت لاميتا فرنجية بإطلالة كاجوال تميل للجرأة كعادتها لتستعرض أنوثتها على خطى صاحبات الذوق الجرئ، حيث ارتدت توب قصير صمم بشكل لافت تناغم مع قوامها مع بنطال هاي ويست صمم من قماش ناعم بلون الأحمر الصارخ، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

وفضلت لم خصلات شعرها لأعلى ذيل حصان ووضعت لمسات هادئة من المكياج مع لون الوردي في الشفاه.

لاميتا فرنجية

لاميتا فرنجية من مواليد 15 نوفمبر 1981 ، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية، و شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005. مثلت في مسلسل عصر الحريم. شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع. ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده» إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.