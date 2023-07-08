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السبت 08 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء اليونان

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان

 أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء اليوناني، "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، وتقدم بالتهنئة له على الفوز الانتخابي الكبير الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر يونيو الماضي، وأكدت نتائجها ثقة الناخب اليوناني في شخص وسياسات رئيس الوزراء. 

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 وأعرب الرئيس السيسي، عن اعتزاز مصر بعلاقات التعاون القوية مع اليونان، مؤكدًا الحرص على مواصلة تعزيزها على جميع المستويات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص، حسبما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

الرئيس السيسي

 وتقدم رئيس الوزراء اليوناني بالشكر للرئيس، معربًا عن حرص بلاده المتبادل على تعزيز التعاون المشترك مع مصر على مختلف الأصعدة، موضحًا أن هناك قوة وتميز في العلاقات بين مصر واليونان، بجانب مواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا ما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وكذا تداعيات الأزمات الراهنة للاقتصاد والغذاء والطاقة على مستوى العالم.

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