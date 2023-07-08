الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء اليونان

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء اليوناني، "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، وتقدم بالتهنئة له على الفوز الانتخابي الكبير الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر يونيو الماضي، وأكدت نتائجها ثقة الناخب اليوناني في شخص وسياسات رئيس الوزراء.

الرئيس السيسي يعرب عن اعتزاز مصر بعلاقات التعاون القوية مع اليونان:

وأعرب الرئيس السيسي، عن اعتزاز مصر بعلاقات التعاون القوية مع اليونان، مؤكدًا الحرص على مواصلة تعزيزها على جميع المستويات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص، حسبما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

الرئيس السيسي

وتقدم رئيس الوزراء اليوناني بالشكر للرئيس، معربًا عن حرص بلاده المتبادل على تعزيز التعاون المشترك مع مصر على مختلف الأصعدة، موضحًا أن هناك قوة وتميز في العلاقات بين مصر واليونان، بجانب مواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا ما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وكذا تداعيات الأزمات الراهنة للاقتصاد والغذاء والطاقة على مستوى العالم.