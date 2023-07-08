الأحد توقيع "كنا فين وبقينا فين".. عشر سنوات من إنجازات الرئيس السيسي

تشهد مؤسسة شباب 2030 حفل توقيع الجزء الثاني من كتاب “كنا فين وبقينا فين” إعداد محمد سلامة عيادة، وذلك في الخامسة مساء غد الأحد.



يرصد الكتاب التحول الكبير الذي شهدته مصر بعد إقصاء جماعة الإخوان الإرهابية عن حكم مصر والإنجازات التي شهدتها شتى المجالات وتأسيس الجمهورية الجديدة بديمقراطية عصرية قادرة على إحداث التنمية الشاملة الحقيقية لجميع مقدراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يضمن صيانة أمنها القومي.



وأكد المهندس محمد سلامة عيادة أن الكتاب ينقسم إلى ثلاثة فصول عن الطريق إل ٣٠ يونيو والانجازات التي شهدتها مصر في كافة المجالات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بينما يتناول الفصل الاخير علاقات مصر الدولية والافريقية، ثم بروفايل لأصحاب نجاح الثورة المشير محمد حسين طنطاوي والرئيس عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق والفريق الراحل محمد العصار والرئيس عبد الفتاح السيسي والذي انحاز لمطالب الشعب المصري لإنقاذ مصر من براثن الجماعات الإرهابية.



وفي ختام الكتاب تأتي كلمة شركاء النجاح في ظهور العمل للنور لتخليد وتوثيق الثورة العظيمة.

يقام حفل التوقيع في حضور نخبة من النواب و السياسيين والكتاب والنقاد.