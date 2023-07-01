روسيا تنصح ماكرون بالوقوف في صف شعبه بدلاً من دعم أوكرانيا

وجه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، نصيحة خاصة للرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، بالوقوف في صف شعبه عوضًا عن دعم نظام أوكرانيا بالأسلحة والمُعدات العسكرية.

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وكتب مدفيديف عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر": "يتوجب على ماكرون الذي يستمر بالتصريح حول دعمه لأوكرانيا أن يقف إلى جانب شعبه"، مُشيرًا إلى أن "الأموال التي أنفقت على دعم كييف وتسليحها ستكون أكثر فائدة للفرنسيين".

وقال إن ماكرون صرح "مرارًا أنه يقف إلى جانب أوكرانيا. رُبما حان الوقت للتوقف عن هذا الكلام الفارغ والوقوف في صف بلاده، فجميع الأموال المهدورة لدعم زيلينسكي وعصابة مُدمني المُخدرات التابعة له، بالأسلحة والمُعدات العسكرية، يمكن أن تكون أكثر فائدة للمواطنين الفرنسيين".

اشتعال موجة اضطرابات كبيرة في فرنسا:

واشتعلت موجة اضطرابات كبيرة في فرنسا عقب قيام شرطي فرنسي بقتل مُراهق من أصل عربي يبلغ من العُمر 17 عامًا، صباح يوم الثلاثاء الماضي، بعد رفض الشاب الامتثال لأمر الشرطة بتفتيش سيارته على طريق نانتير، حيث تشهد العديد من المُدن الفرنسية مُنذ ذلك اليوم احتجاجات واسعة لا تزال مُستمرة إلى حد الساعة.

من ناحية أخرى، انتقد قراء صحيفة Le Figaro بشدة، تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول أن "الهجوم الأوكراني المضاد يهدف إلى إجبار الرئيس بوتين على تقديم التنازلات والعودة إلى طاولة المُفاوضات".

وكتب قارئ: "من أجل إجراء المُفاوضات يجب أن تكونوا قادرين على إجراء هذه المُفاوضات، وأنتم بدلًا من ذلك تقومون بصب الزيت على النار كُل يوم. هذا هو الجنون".

وأيده قارئ آخر: "الجيش الروسي يُمزق الجيش الأوكراني، ولذلك فإن زيلينسكي هو الذي سيحتاج على الأرجح إلى العودة إلى طاولة المفاوضات".

وأشار ثالث إلى أن "الجانب الروسي لم يتخل عن إجراء المُفاوضات".

وقال آخر إن "ماكرون لم يفهم شيئًا"، وأن "الأوكرانيين هم من يحتاجون إلى المُفاوضات".