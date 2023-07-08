عاجل.. الجنيه الذهب يتراجع 1000 جنيه ويسجل 17400

الجنيه الذهب.. شهد سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع في أسواق الصاغة تراجعًا لفت جميع الأنظار وجعل الخبراء يترقبون إلى أين يذهب الجنيه الذهب لاسيما المشغولات الذهبية، حيث قفز سعر جرام الذهب خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت في أسواق الصاغة بنحو 20 جنيهًا، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس الجمعة.

وانخفضت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الأول من يوليو 2023 بمقدار 125 جنيهًا للجرام وبنسبة 5.7% وذلك في ظل انخفاض الطلب خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجع سعر الجنيه الذهب 1000 جنيه من 18400 إلى 17400 جنيه.

الجنيه الذهب

ويتعرض الذهب في مصر لضغوط سلبية لسببين الأول هبوط في السعر العالمي للذهب إلى مستويات 1900 ثم عودة إلى 1925 دولارًا، والسبب الثاني هو استمرار تراجع الطلب على الذهب في السوق المصرية خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.

الجنيه الذهب:

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم السبت 2175 جنيهًا للجرام بعد أن سجل 2300 جنيه يوم السبت الماضي بنسبة هبوط 5.7%.

كما سجل سعر الجنيه الذهب 17400 جنيه خلال تداولات اليوم السبت مقابل 18400 جنيه في تداولات السبت الماضي ليتراجع الجنيه الذهب في مصر قرابة ألف جنيه خلال أسبوع.

حيث إن ارتفاع أسعار المشغولات الذهبية في مصر أمس الجمعة جاء بسبب ارتفاع سعر الأونصة عالميًا متأثرة بقلة بيانات تقرير الوظائف الأمريكي، ولكن لم تستطع الأسعار اختراق المستوى 2200 جنيه للجرام مجددًا لتغلق جلسة الأسبوع عند 2190 جنيهًا ثم تراجع الذهب اليوم السبت إلى 2175 جنيهًا.

حيث إن السبب الرئيسي خلف انخفاض أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، هو غياب العوامل التي تدفعه إلى الارتفاع، فسعر الذهب العالمي يواجه ضغوط سلبية كبيرة والطلب على السبائك والمشغولات الذهبية شهد ركودًا كبيرًا خلال فترة العيد على عكس المعتاد، هذا بالإضافة إلى تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية إلى جانب قناعة الأسواق بثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار رسميًا خلال هذه الفترة منذ تصريح الرئيس المصري الأخير، وفق تحليل جولد بيليون.