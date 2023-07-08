سعر الذهب يقفز 20 جنيها مع بداية تعاملات اليوم

أسعار الذهب.. حالة من عدم الاستقرار يشهدها سعر الذهب خلال الفترة الحالة، حيث قفز سعر جرام الذهب خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت في اسواق الصاغة بنحو 20 جنيهًا، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس الجمعة، وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1460 جنيها للجرام، وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2190 جنيها للجرام.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية اليوم السبت في أسواق الصاغة خلال تعاملات اليوم السبت والتي ارتفعت بشكل مفاجىْـ، الامر الذي جعل خبراء الاقتصاد يترقبون ارتفاعات قادمة بشكل غير متوقع، حيث تكون فرصة للبيع بعد ترقب اسبوع من الان، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الذهب اليوم السبت في اسواق الصاغة

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1460 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1877 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2190 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2503 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 17520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا، عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1925 دولارا للأونصة بنهاية تعاملات أمس الجمعة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 14.15 دولار، وبنسبة 0.74% مقارنة بنهاية يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.