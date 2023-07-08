رضا عبدالعال: ضم لاعبين كبار سنًا للدوري السعودي سلاح ذو حدين (خاص)

تحدث رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، عن تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وما وصلت إليه الكرة السعودية في جلب صفقات عالمية في الميركاتو الصيفي، وخطتها للمستقبل لما بعد ذلك.

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رضا عبدالعال: الدوري السعودي تطور سريعًا بسبب المحترفين:

قال رضا عبدالعال، في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية: "الدوري السعودي يسير بخطى ترتفع سريعًا للغاية في السنوات الأخيرة، ومن قبل التعاقد مع النجوم الكبار في أوروبا كان الأقوى عربيًا، ويمتلك جميع المميزات التي تجعله يتميز عن الدوريات العربية، والتي يجبرك على مشاهدته".

أضاف نجم الزمالك والأهلي السابق، في تصريحاته: "من غير الصفقات العالمية هو دوري قوي وجيد ويتقدم سريعًا، يكفي أن جميع التطورات قد تمت بعناية وبعدالة وفي وقت قصير، ومن بين عوامل القوة لهذا الدوري وجود 8 لاعبين محترفين في صفوف كل فريق".

تابع رضا عبدالعال: "شهدت السنوات الأخيره زيادة سريعة في أعداد اللاعبين المحترفين لكل فريق، والتي كانت السبب في نجاح النصف الأول من خطة السعودية لتكوين دوري قوي، الأفضل عربيًا، وقادر على المنافسة عالميًا".

رضا عبدالعال: على السعودية التعاقد مع لاعبين صغار السن:

أكمل عبدالعال: "الصفقات التي انتقلت للدوري السعودي كانت لأجل الدعاية ووافق عليها اللاعبون بسبب المقابل المادي الكبير المعروض، تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولات عالمية وكبرى خلال السنوات المقبله، وهو ما تعمل عليه الآن والسبب الأول خلف التعاقد مع كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وغيرهما".

وعن الدعم بلاعبين صغار، قال رضا: "تسير السعودية بخطى سريعة نحو التطور في كرة القدم، لكن عليها أن تعيد النظر في فكرة التعاقد مع لاعبين كبار السن، واستبدالها بالتعاقد مع اللاعبين الصغار، لا يشترط أن يكون اللاعب عالميًا فالأفضل أن يفيد الفريق ويجلب له البطولات، قد يكون لاعبًا كبيرًا في أوروبا لكنه يمتلك الموهبة".

ركزت الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي الحالي في تعاقداتها مع اللاعبين، أصحاب الشعبية الجماهيريه في العالم، الذي جعل الجميع يتابع ويترقب الموسم الأول من منافسات دوري روشن، وهو ما تحدث عنه رضا عبدالعال.

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