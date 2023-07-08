رضا عبدالعال: الدوري السعودي سيصبح الأفضل عالميًا في هذه الحالة (خاص)

أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق أن الدوري السعودي لكرة القدم يسير بخطوات ثابته نحو منافسة كبرى الدوريات العالمية وسيصبح واحدا من الدوريات الكبرى خلال الفترة المقبلة في حال تطبيق عدد من الشروط التي تساعد على الوصول للمستوى العالمي.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن الكرة في المملكة العربية السعودية تشهد حالة كبيرة من التطور خلال السنوات الأخيره، وصولا للتعاقد مع لاعبين كبار من الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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وتعاقدت الأندية السعودية مع أسماء عالمية مثل كريستيانو رونالدو للنصر وكريم بنزيما ونجولو كانتي للاتحاد وادوارد ميندي وربيرتو فيرمينيو للأهلي وكاليدو كوليبالي للهلال.

رضا عبدالعال: التعاقد مع اللاعبين الكبار لن يفيد الاندية

وقال رضا عبدالعال في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية: "على السعودية أن تعيد النظر في اختبار الصفقات العالمية الكبرى، حيث أن رونالدو لن يكون مفيدًا للفريق على المدى البعيد، والتعاقد مع لاعبين صغرا السن سيفيد الفريق كثيرًا في تنفيذ الخطط وتحقيق البطولات اكثر من اللاعبين الكبار سنًا".

وتابع رضا عبدالعال: "التعاقد مع اسماء صغار السن "متعطشه للعبه"، مع التنظيم الجيد للبطولات والعدالة بين الاندية والظهور باسم قوي أمام العالم، سيجعل الدوري في مكان أخر ومن بين الدوريات الكبرى على مستوى العالم".

رضا عبدالعال: المنافسات العالمية تحتاج لاعبين أصغر سنًا

أضاف عبدالعال: "فأغلب التعاقدات مع لاعبين كبار سنًا، ولن يفيدو الاندية على مستوى المنافسات العالمية أو القارية، وخير دليل على ذلك أنه عندما تعاقد النصر مع رونالدو لم يحصل على أي بطولة في موسمه الاول".

وأكمل "شهدت السنوات الأخيره زيادة سريعة في أعداد اللاعبين المحترفين لكل فريق، والتي كانت السبب في نجاح النصف الاول من خطة السعودية لتكوين دوري قوي الأفضل عربيًا وقادر على المنافسة عالميًا".

اختتم رضا عبدالعال: "الدوري السعودي من غير الصفقات العالمية هو دوري قوي وجيد ويتقدم سريعًا في السنوات الأخيره، يكفي أن جميع التطورات قد تمت بعناية وبعدالة وفي وقت قصير، ووجود 8 لاعبين اجانب في كل فريق أعطى للمنافسة ثقل وجاذبيه في المتابعه".

من المقرر ان ينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين يوم 11 من شهر أغسطس المقبل، وعاد النادي الاهلي لدوري المحترفين بعدما توج بدوري يلو الدرجة الاولى في الموسم الماضي، وعاد سريعًا لمكانه الطبيعي.

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