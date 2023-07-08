صحة الشرقية تدشن حملة "قلبك أمانة"

دشن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، حملة "قلبك أمانة" بمحافظة الشرقية، وذلك من المركز الطبي ببلبيس، في حضور نائب مدير عام الطب الوقائي، ومديرة إدارة الرعاية الأساسية، ومسئولة التطعيمات، ومدير المكتب الإعلامي بالمديرية، ومديرة الإدارة الصحية ببلبيس.

وتفقد وكيل الوزارة العيادة الطبية المخصصة للحملة بالمركز الطبي، والتي تم دعمها بكافة التجهيزات الطبية وغير الطبية، منها جهاز رسم القلب، وجهاز لقياس الدهون الثلاثية والسكر التراكمي، وذلك ضمن الخدمات الصحية المقدمة بالحملة، مع توفير كافة المستلزمات الطبية والمنشورات التوضيحية للحملة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن حملة "قلبك أمانة" تأتي تزامناً مع فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، وفي إطار جهود وزارة الصحة والسكان التي تبذلها للإرتقاء بالمنظومة الصحية، وتوفير الرعاية الصحية للشعب المصري، والتي تتم وفق رؤية مستقبلية تواكب ما تشهده الدولة من تطور في جميع القطاعات.

وذكر أن حملة "قلبك أمانة" تهدف إلى نشر الوعي والتثقيف الصحي عن مخاطر الأمراض القلبية والوعائية، وطرق الوقاية منها، وأهمية المتابعة الدورية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة "غير السارية"، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وعمل تقييم للمخاطر القلبية، مما يساعد في الإكتشاف المبكر للحالات، والتدخل مبكراً بهدف خفض معدلات الإصابة بهذه الأمراض مثل "الضغط، السكر، الأمراض الصدرية، أمراض الكلى"، وأيضاً السيطرة عليها وتأجيل ظهور المضاعفات أطول فترة ممكنة، مما يساهم فى خفض معدلات الوفاة الناجمة عنها.