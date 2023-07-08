السبت 08 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

يوفنتوس يستهدف ضم لوكاكو من تشيلسي

لوكاكو
لوكاكو

 يبحث يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

 

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 وكشفت شبكة "سكاي سبورتس"، أن إدارة السيدة العجوز بدأت في التفاوض بشكل رسمي مع البلوز "تشيلسي" للتعاقد مع لوكاكو، الذي انتهت إعارته لإنتر ميلان مع نهاية الموسم الماضي.

 وأوضحت أن يوفنتوس يسعى لاستغلال تعثر النيراتزوري في ضم الدبابة البلجيكية من تشيلسي، بسبب قيمة اللاعب المادية العالية مقارنة بإمكانات الإنتر خلال الميركاتو الحالي.

وأكدت "سكاي سبورتس" أن إدارة إنتر تفكر في بيع أحد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل توفير الأموال اللازمة للتعاقد مع لوكاكو.

 وكان ميلان تقدم بعرض للمهاجم البلجيكي، لكن الأخير رفض الانتقال للروسينيرو، ليتصارع يوفنتوس وإنتر على ضم اللاعب خلال الميركاتو الحالي.

 جدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية إيطالية كشفت في وقت لاحق أن دوسان فلاهوفيتش، نجم اليوفي، يستعد للرحيل عن الفريق، بعد العروض القوية التي وصلت إليه، مما يجعل الفريق يبحث عن مهاجم بديلًا له.

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