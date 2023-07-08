السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

دي دخيا يودع جماهير مانشستر يونايتد ويرحل رسميًا عن الشياطين الحُمر

دي خيا، حارس مانشستر
دي خيا، حارس مانشستر يونايتد

 أعلن الإسباني ديفيد دي خيا رحيله بشكل رسمي عن أسوار نادي مانشستر يونايتد، بعدما قضى معهم 12 عامًا، ليودع الشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي الحالي.

 كان دافيد دي خيا انتقل إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد قادمًا من أتلتيكو مدريد في صيف عام 2011، مقابل مبلغ 25 مليون يورو.
 

 رسالة دي خيا:
 

 كتب دي خيا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أريد أن أوجه رسالة وداعية لنادي مانشستر يونايتد، وأعبر عن امتناني وتقديري لكل ما تم تقديمه لي من حب ودعم خلال الـ12 عامًا".

 وتابع: “حققت الكثير من البطولات والإنجازات، منذ أن تعاقد معي السير أليكس فيرجسون، وكنت أشعر بفخر لا يصدق في كل مرة ارتديت فيها قميص مانشستر يونايتد”.

 وواصل بأنها كانت فترة لا تنسى وناجحة مع مانشستر يونايتد، لكن الآن هو الوقت المناسب لخوض تجربة جديدة مع نادي آخر، وسيبقى مانشستر يونايتد في قلبي دائمًا، وكانت المدينة تحتويني ولم تطردني أبدًا".

 وكان دافيد دي خيا حقق مع نادي مانشستر يونايتد خلال الـ12 عامًا، بطولة دوري إنجليزي وبطولة دوري أوروبي إضافة إلى بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

 

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