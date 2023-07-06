مانشستر يونايتد يتمسك بضم أونانا من إنتر ميلان

يتمسك مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع أندريه أونانا، حارس مرمى إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تقدَّم اليونايتد بعرض للاعب من أجل ضمه، تحسبًا لرحيل ديفيد دي خيا خلال الفترة المقبلة، بجانب المستويات غير الجيدة التي قدَّمها الأخير خلال الموسم الماضي.

كشف الصحفي الموثوق منه فابريزيو رومانو، خبير التعاقدات في أسواق اللاعبين الأوروبية، عن أن إدارة مانشستر يونايتد قدَّمت عرضًا جديدًا لـ "أونانا"، لضمه خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى أن العرض المقدم من الشياطين الحمر يتمثل في 50 مليون يورو، بواقع 45 مليون قيمة ثابتة للصفقة، و5 ملايين أخري كإضافات.

أوضح رومانو أن النيراتزوري الإيطالي يرفض التخلي عن أونانا بأقل من 60 مليون يورو، لكن الصفقة قد تتم بـ 55 مليون، من أجل الاتفاق بين الثنائي.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يبحث عن تدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما تأكد مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.