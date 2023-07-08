صالح خليفة أسطورة الاتفاق يكشف للوفد حقيقة ترشحه لانتخابات النادي

كشف صالح خليفة، أسطورة نادي الاتفاق السعودي، حقيقة ترشحه لانتخابات فرسان مكة، وذلك لاختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي بنظام القائمة، ولتحديد بديل خالد الدبل الرئيس الحالي للأخضر.

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كانت أنباء انتشرت في الفترة الأخيره حول ترشح أسطورة نادي الاتفاق، صالح خليفة، لانتخابات النادي الجارية، وأنه سيعمل على رئاسة النادي لاستعادة الأمجاد في الفترة المقبلة وتحقيق البطولات بعد توقفهم عند 13 بطولة، كان آخرها في عام 2007.

حقيقة ترشح صالح خليفة لانتخابات نادي الاتفاق:

قال صالح خليفة، أسطورة نادي الاتفاق، في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية: "أنا لم أترشح لانتخابات النادي الحالية، وبالمناسبة فإن الترشح سيكون نهايته اليوم السبت".

وتابع صالح خليفة تصريحاته للوفد: "عملية الفحص للقوائم المختاره وإعلان القائمة الأولية ستكون خلال خمسة أيام من بعد نهاية فترة الترشح، وبعدها تبدأ فترة الطعن، التي تستمر لمدة يومين، ثم النظر في الطعون لمدة خمسة أيام".

انتخابات نادي الاتفاق السعودي بدون صالح خليفة:

تجرى انتخابات نادي الاتفاق السعودي لاختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، بنظام القائمة، خلال الفترة من 4 وحتى 29 يوليو 2023 الجاري، وكشف النادي من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين سيكون لمدة 5 أيام فقط، التي تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 4 من الشهر الجاري وحتى اليوم السبت.

على أن يستمر فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين حتى خمسة أيام إضافية بداية من يوم الأحد التاسع من الشهر الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 13 من شهر يوليو الجاري.

وبداية من يوم الجمعة الموافق 14 من الشهر الجاري يبدأ الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، والذي ينتهي يوم السبت الموافق 15 من الشهر نفسه الجاري.

وسيتم النظر في الطعون المقدمة لمدة 5 أيام، بداية من يوم الأحد 16 من الشهر الجاري وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يومي 21-22 من الشهر الجاري.

وتم تحديد يوم الأحد 23 يوليو لموعد الاقتراع، وعقد الجمعية العمومية، وسيتم تخصيص اليوم التالي للطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، وسيكون النظر فيه لمدة خمسة أيام ابتداءً من 25 يوليو وحتى 29 من الشهر الجاري.

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