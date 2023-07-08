الخليفي يرد على مبابي بعد التصريحات المسيئة لباريس

جاء رد رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، على تصريحات نجم الفريق كيليان مبابي سريعة، بعدما سادت حالة من الدجل داخل النادي العاصمي.

وكان مبابي قد أجرى حوارًا صحفيًا مع مجلة "فرانس فوتبول"، إذ أكد خلالها أن باريس سان جيرمان يعد نادي منقسم من الداخل، كما شدد على أنه لن يستطيع الحصول على جائزة الكرة الذهبية حال استمر مع النادي العاصمي.

وأوضح أن الفريق لا يساعده كثيرًا في الظهور بالمستوى المعهود عليه، بالإضافة إلى أن الفريق الفرنسي يعد مثيرًا للجدل.

وكشفت إذاعة "مونت كارلو"، أن التصريحات التي أدلى بها اللاعب تسببت في زعزعة غرفة ملابس الفريق الكلمات التي اعتبرها عدد من اللاعبين مسيئة للنادي.

وأوضحت "مونت كارلو" أن هناك 6 لاعبين أرسلوا تصريحات مبابي للخليفي، إذ كتب أحدهم: "هذه إهانة لباريس".

وأكدت أن الخليفي يرى أن حوار مبابي صادم، إذ يمثل انتهاكًا صارخًا للاعبين والمدربين وجماهير الفريق العاصمي.

واعتبر رئيس باريس سان جيرمان أن تصريحات الدولي الفرنسي تعد نقطة تحول في مستقبله مع البي أس جي، إذ قال: "في حالة أن هذا ما يفكر فيه، فلماذا لا يرحل الآن؟".

ومن المقرر أن يبدأ باريس سان جيرمان في استماع العروض المقدمة من الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات مبابي خلال الفترة المقبلة، بعد توتر العلاقة بين اللاعب وإدارة البي أس جي.