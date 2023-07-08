ليفربول يتحرك لضم فالفيردي من ريال مدريد

يتحرك ليفربول الإنجليزي من أجل تدعيم خط وسط ملعبه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد رحيل عدد من اللاعبين وعلى رأسهم نابي كيتا وروبرت فيرمينو، مما يجعل الريدز يبحث عن تدعيم الوسط والهجوم.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول يبحث التعاقد مع لاعب الوسط الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي من ريال مدريد.

وأوضحت أن الريدز سيقدم عرضًا رسميًا للريال بقيمة 147 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات.

وأكدت التقارير أن العقد سيكون لمدة 5 سنوات بين اللاعب والفريق الإنجليزي، حيث يرغب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفر، في النزول بمتوسط أعمار الفريق للمنافسة بقوة على الألقاب خلال المواسم المقبلة.

وكان ليفربول تقدم بعرض لريال مدريد لضم الأوروجوياني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن تمسك الريال حال دون إتمام التعاقد.

جدير بالذكر أن الريدز فقد المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تواجد في المركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، مما تسبب في حالة من الاستياء والحزن لدى الجماهير واللاعبين وفي مقدمتهم محمد صلاح.