باريس سان جيرمان يستمع لعروض رحيل مبابي

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل داخل صفوف باريس سان جيرمان، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها نجم الفريق كيليان مبابي أخيرًا.

ويتواجد مبابي في جولة ببلدة والده الأصل بالعاصمة ياوندي، صباح اليوم.

وهاجم الدولي الفرنسي إدارة باريس سان جيرمان، حيث أكد أنه الـ"بي أس جي"، منقسم من الداخل، كما أن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا يُسأل عنه القائمون على النادي.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان، غاضبة بشدة من التصريحات التي أطلقها مبابي بالكاميرون.

وأوضحت أن النادي العاصمي بدأ في الاستماع للعروض المقدمة للاعب خلال الفترة الحالية، حيث تأكد لناصر الخليفي، رئيس البي أس جي أن اللاعب لن يستمر في النادي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن ليفربول يضع 200 مليون يورو من أجل التعاقد مع مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت أن ريال مدريد يواصل الضغط من أجل الفوز بسباق الحصول على خدمات الدولي الفرنسي خلال الميركاتو الحالي.

جدير بالذكر أن مبابي أبدى في وقت لاحق رغبته في الانتقال للسنتياجو بيرنابيو من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وجائزة الكرة الذهبية.