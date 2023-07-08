"كتابات جديدة" تفتح باب قبول أعمال جديدة للنشر بالسلسلة لعام 2024

أعلن الأديب منير عتيبة رئيس تحرير سلسلة كتابات جديدة بالهيئة المصرية العامة للكتاب عن فتح باب قبول أعمال جديدة للنشر بالسلسلة بداية من أول أغسطس 2023 ولمدة شهر، وكانت السلسلة قد أوقفت قبول أعمال للنشر رغبة من أسرة تحريرها فى عدم تأخير نشر أى عمل لأى مبدع. وكانت السلسلة فى إصدارها الجديد قد بدأت إصداراتها الشهرية فى شهر سبتمبر2016.

وقد صرح الأديب منير عتيبة أن شروط التقدم للنشر بالسلسلة هي:

1- تنشر السلسلة في مجالات (القصة، والرواية، والقصة القصيرة جدًا، والمسرح، والشعر فصحى وعامية ونثر).

2- أن يكون الكاتب تحت سن الأربعين وقت التقديم للسلسلة في شهر أغسطس2023م.

3- أن لا يكون الكاتب قد نشر عملًا آخر بالسلسلة من قبل.

4- أن يكون العمل غير منشور ورقيًا أو إلكترونيًا.

5- يقدم العمل في ملف word منسقًا ومصححًا لغويًا على أن يراعى حجم الكتاب المقدم مع نوعه.

6- يرسل الكاتب في ملف word منفصل سيرته الذاتية التي يجب أن تتضمن اسمه كاملًا وعنوانه وأرقام تليفوناته والإيميل الخاص به.

7- يرسل الكاتب مع العمل صورة شخصية وصورة بطاقته الشخصية وجهًا وظهر.

8- يتقدم الكاتب بعمل واحد فقط.

9- تستقبل السلسلة الأعمال على الإميل الخاص بها وهو: [email protected]. ولن يلتفت إلى الأعمال التي لا تلتزم بشروط السلسلة، أو الأعمال التي تقدم قبل أو بعد شهر أغسطس 2023.

وأضاف عتيبة: أن النشر يتم في حالة حصول العمل المقدم على درجة لا تقل عن 80% من اثنين من المحكمين. كما قدم الشكر إلى كل من يعملون لكى تواصل سلسلة كتابات جديدة انتظامها وتميزها فى تقديم إبداع الشباب المصرى، وعلى رأسهم د.أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأسرة تحرير السلسلة: الشاعر والباحث أحمد توفيق مدير التحرير، وسكرتير التحرير د.إكرامي فتحي، ومصممة الأغلفة ناهد تاج، والمخرج الفنى محمد محمود، وكل السادة المتعاونين مع السلسلة في فحص الأعمال أو تصحيحها لغويًا.