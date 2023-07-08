السبت 08 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لوكاكو يدرس عرض نادي الهلال

لوكاكو
لوكاكو

يدرس البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي، الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين في الميركاتو الصيفي.
ويملك لوكاكو عقدا مع نادي تشيلسي يمتد حتى صيف عام 2026.

وأنتهت إعارة لوكاكو مع إنتر ميلان، ليعود إلى تشيلسي من جديد ويستهدف نادي الهلال ضمه.
 

الهلال 


وكان الهلال قدم عرضا للاعب لوكاكو من أجل ضمه لكنه رفضه بسبب رغبته في الاستمرار داخل أوروبا.

كشفت التقارير الأخيرة، أن لوكاكو يدرس بشكل جدي الانتقال إلى الدوري السعودي، ويدرس نادي تشيلسي عروض بيع المهاجم البلجيكي مقابل مبلغ 40-45 مليون يورو.

ويملك لوكاكو اهتماما من ناديي الهلال ويوفنتوس، لكن رفض تشيلسي جميع عروض نادي إنتر ميلان للاحتفاظ باللاعب البلجيكي لوكاكو.

 

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