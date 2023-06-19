الهلال السعودي يجدد مفاوضاته لضم لوكاكو

جدد نادي الهلال السعودي، مفاوضاته لضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير صحفية أن مفاوضات الهلال مع لوكاكو وصلت لمراحل متقدمة وقد يكون المهاجم الدولي أحد محترفي الهلال بالموسم المقبل.

ولعب لوكاكو مع إنتر ميلان في الموسم الماضي الماضي 2023/2022 في 37 مباراة؛ حيث سجل 14 هدفاً وصنع 7 لزملائه وساهم في وصول إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا..

وارتدى لوكاكو صاحب 30 عاما مع عدة أندية لعل أبرزها: تشيلسي، وست بروميتش، إيفرتون ومانشستر يونايتد في انجلترا وشارك لوكاكو مع منتخب بلجيكا الأول في عام 2010، 107 مباراة؛ حيث سجل 73 هدفًا.

حسمت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل أول صفقات الميركاتو الصيفي الجاري وذلك بالتعاقد مع البرتغالي روبن نيفيز لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

ونشر فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أنهت إدارة نادي الهلال اتفاقها مع نظيرتها في وولفرهامبتون من أجل الحصول على خدمات نيفيز مقابل 55 مليون يورو .

وأضاف رومانو أن سيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي بعد من الشروط الشخصية .

وشارك نيفيز صاحب الـ26 عاما مع وولفرهامبتون خلال الموسم الماضي في 35 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدف وحيد.

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات الموسم المنقضي من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023 وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة.