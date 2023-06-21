مفاجأة.. تشيلسي يحاول انتقال لوكاكو للدوري السعودي

يحاول الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الانجليزي اقناع اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو، بالانتقال للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

أقرأ ايضًا ..

يلعب لوكاكو لانتر ميلان علي سبيل الإعارة حتى نهاية شهر يونيو الجاري، ويريد اللاعب البقاء رفقة النيراتزوري من خلال تمديد الإعارة أو الانتقال النهائي للفريق الإيطالي .

لا يريد لوكاكو العودة لتشيلسي في الموسم المقبل، وهو ما جعل النادي الانجليزي يوافق ويفكر جديًا في اقناع اللاعب بالانتقال للدوري السعودي وتغير وجهته بدلًا من انتر ميلان.

لماذا يريد تشيلسي رحيل لوكاكو للدوري السعودي

يصر الناديان السعوديان وتشيلسي على إقناع روميلو لوكاكو بالعرض المقدم للانتقال لدوري روشن، لكن لم يتغير شيء من جانب اللاعب، اعتبارًا من اليوم.

محاولات تشيلسي لرحيل اللاعب للدوري السعودي ما هي إلا بسبب المقابل المادي المقرر دفعه من الهلال الذي كان أقرب المرشحين لضم اللاعب، والذي كان مستعدًا لدفع 45 مليون يورو للنادي الانجليزي، بجانب راتب اللاعب السنوي.

موقف لوكاكو من الانتقال للدوري السعودي

منذ موقف لوكاكو الأول من الانتقال للدوري السعودي للمحترفين وحتى الآن، فلم تحدث أي تغييرات في هذه المرحلة في موقف اللاعب البلجيكي، فهو ليس لديه أي نية للانضمام إلى الأندية السعودية، كما تحدث بالفعل يوم الاثنين.

يتبقى للاعب البلجيكي لوكاكو مع نادي تشيلسي 3 مواسم، فمن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب، في 30 يونيو من عام 2026.

رفض لوكاكو في وقت سابق الانتقال لنادي الهلال، ويفضل اللاعب البقاء في أوروبا بالتحديد مع انتر ميلان الإيطالي، ولا يريد اللعب في الدوري السعودي.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الالكترونية اضغط هنا