الداخلية تضبط عصابة المواد المخدرة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بالدقهلية.

فقد أكدت تحريات الأجهزة الأمنية ضلوع تشكيل عصابى يضم (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية ) فى الاتجار بالأقراص والمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مليون قرص لعقار الكبتاجون المخدر - 24 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - مبالغ مالية)، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 36 مليون جنيه تقريباً.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار والترويج بالمواد المخدرة، والرصد المبكر لتلك المحاولات والتصدى لها فى مهدها وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية للعناصرالإجرامية الضالعة فى الاتجار بالمواد المخدرة حفاظاً على النشء.