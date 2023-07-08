وجبة إندومي تتسبب في دخول طفلة للعمليات لاستخراج دودة شريطية بطول 4 أمتار

استخرج فريق طبي بمستشفى منيا القمح التابعه لمحافظة الشرقية ، دودة شريطية بطول 4 أمتار من أمعاء طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات كانت نتيجة إصابتها بالدودة هو تعودها على تناول الأطعمة سريعة التحضير والتي تتمثل في الأندومي

وقام الفريق الطبي بالمستشفى بعمل تدخل جراحي طارئ للطفلة ، كتب عبر صفحته الشخصية على موقع «فسيبوك»: " الديدان المعوية وعلاقتها بأمراض الجهاز الهضمي وحالة اليوم لبنت 10 سنوات".

صوره من اشاعة الطفله تظهر فيها الدودة الشريطية

تفاصيل العملية استخراج الدودة الشريطية :

تابع مدير المستشفى حالة الطفلة ، حيث كانت تعاني الطفلة من انسداد معوى وتم عمل تدخل جراحى طارئ وتم استخراج دودة طولها 4 أمتار من الأمعاء غالبًا دودة شريطيه".

وحذر من تناول الأندومي والأطعمة سريعة التحضير والخارجية لأنها السبب في إصابة الطفلة بهذة الدودة.

وأوضح مدير المستشفى في منشور آخر له على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن وحدة مناظير الجهاز الهضمي بدأت بالعمل بإجهزة وإصدارات متطورة في مناظير القنوات المرارية ويطلق عليها «المنظار الجاسوس» لأانه قادر على الوصول لأماكن دقيقية بالجهاز الهضمي..

الفريق الطبى اثناء استخراج الدودة الشريطية من جسد الطفله

خطوات نجاح عملية استخراج الدودة الشريطية:

كما أعلن المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية، أن وحدة المناظير الجديد في مستشفى منيا القمح المركزي نجحت في إجراء عدد قياسي من حالات المناظير خلال الأيام الماضية وتشمل 8 حالات منظار و47 منظار قولوني و131 منظار معدة.

ووجه وكيل وزارة الصحة والسكان الشكر للفريق الطبي نجح في عملية استخراج الدودة الشريطية وعلى جهودهم المبذولة في وحدة الجهاز الهضمي التي حثثت إنجازًا لعدد كبير من العمليات والتي كانت على رأسها عملية الطفلىة المصابة بالدودة الشريطية.

الدودة الشريطية :

هى من الطفيليات التي تعيش في أمعاء الإنسان، وتشبه شريط القياس، وعادة ما يصاب بها المرء إذا تناول لحوما مصابة أو غير مطهوة جيدا.

ومن المهم أن يدرك الإنسان الأعراض التي تتسبب بها الدودة الشريطية، ليتمكن من معالجتها والتخلص منها، كونها لا تختفي وحدها، وإنما تبقى داخل الأمعاء وتتكاثر عن طريق البيض.

في حال شعر الإنسان بتغير في الشهية، أو إذا كان يأكل كميات كبيرة من الطعام بينما ينخفض وزنه، فإنه قد يكون مصابا بالدودة.

كما أن بعض أنواع الدودة الشريطية تسبب أعراضا شبيهة بتلك الناتجة عن فقر الدم، لأنها تتغذى على فيتامين "ب 12"، وهو أمر خطير لأن الجسم يحتاج إلى هذا الفيتامين لتكوين خلايا الدم الحمراء.

وفي حال واجه المرء صعوبة في المشي، أو بـ"تيبس" أو صلابة الجسم، فهذه من علامات فقر الدم، لكنها قد تكون أيضا مؤشرا على الإصابة بدودة شريطية.

يشار إلى أن بيض الدودة الشريطية يشبه حبات الأرز الصغيرة أو البذور، وإذا فقس، فيمكن لليرقات في بعض الأحيان الزحف إلى الأمعاء والعيش هناك، مما يسبب أعراضا شبيهة بتلك التي تسببها نزلات البرد، مثل السعال.