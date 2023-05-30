ابعد عن الاندومى «النودلز».. الوجبة القاتلة للأطفال

استبدلوها بـ«الكشرى» أو «الشعرية»

النودلز الاندومى الوجبة المفضلة للأطفال والمراهقين جاءت تلك الوجبة من بلاد جنوب شرق آسيا، ولكن تمت إضافة إليها بعض المواد الغذائية الضارة وأصبحت وجبة تهدد صحة أبنائنا.

أكدت الدكتورة منال محمد عزالدين الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن النودلز عبارة قمح ويحتوى على ٤ سعرات حرارية للجرام الواحد، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من النشويات مما يتسبب فى السمنة وزيادة الوزن لدى الأطفال.

كما أن طرق تخزينها بالمحلات وتعرضها أحيانا للحرارة والشمس يزيد من خطورتها بسبب تواجدها فى الأكياس البلاستيكية، فضلا عن إعداها أحيانا فى بعض الأماكن فى أكواب غير نظيفة.

وأوضحت «عز الدين» أن خطورة النودلز تتمثل أيضا فى الأكياس الملحقة بها خاصة أكياس «الشطة» التى تسبب تهيجا فى جدار المعدة وغيرها من الأمراض، خاصة فى حالة تناولها بشكل كبير، وهو ما حدث مع الشاب الذى توفى منذ أيام بسبب تحديه فى تناولها بالشطة مع أصدقائه، وقد سبق وأوقفت هيئة سلامة الغذاء إنتاج إحدى الشركات بعدما تبين وجود سموم فطرية مسرطنة بأكياس الشطة المتواجدة بها.

وأوضحت «عز الدين» أن أيضا أكياس النكهات المتواجدة معها بها ضرر كبير لأنها تحتوى على مادة «جلوتامات الصوديوم»، وهى مادة خطيرة جدا تتسبب فى أمراض السرطان وفرط الحركة وتشتت الانتباه، خاصة أنها تحتوى على ٢ جرام من الملح، فى حين أن الأطفال يحتاجون حوالى ٣ جرامات فقط على مدار اليوم كله من الوجبات.

ونصحت الدكتورة منال عز الدين الأمهات باستبدال النودلز بوجبة «الكشرى» لأنها وجبة متكاملة ومفيدة للأطفال، أو الشعرية التى يتم تحضيرها فى المنزل، أما فى حالة تناول النودلز فيفضل استخدامها فقط دون الأكياس الضارة الملحقة بها، ويضم إضافة الخضراوات والبروتينات لها ويكون تناولها مرة كل شهر.