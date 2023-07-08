تراجع كبير في أسعار البيض خلال تعاملات اليوم السبت

أسعار البيض.. شهدت الساعات الاولى من صباح اليوم السبت تراجع كبير في أسعار كرتونة البيض لدى تجار الجملة ولدى المستهلك، وسجل طبق البيض الأبيض 112.5 جنيه، وسجل طبق البيض البني 114.5 جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض لدى تجار الجملة وللمستهلك، والتي شهدت انخفاضًا ملحوظا خلال تعاملات اليوم السبت، وتعد هذه الخدمة لحظية تحرص على تقديمها بوابة الوفد لمتابعيها للوقوف على آخر المستجدات السعرية التي تطرأ على أسعار السلع لاسيما البيض، وجاءت أسعار كرتونة البيض اليوم على النحو الآتي:

أسعار البيض تسليم أرض المزرعة اليوم السبت:

كرتونة البيض

انخفض سعر البيض بجميع أنواعه للجملة.

كما سجل طبق البيض الأبيض 112.5 جنيه.

بينما سجل طبق البيض البني 114.5 جنيه.

وسجل طبق البيض البلدي منخفضا عند 117 جنيها.

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الدواجن ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتوتر الأوضاع في المنطقتين العربية والأوروبية، لا سيما الحروب الأهلية والداخلية التي تشهدها المنطقة العربية الآن في منطقتي سوريا والسودان، مما استدعى هذا إلى قلة التصدير والتصنيع والتجارة في المنطقة العربية وبدول الجوار وتدهور أسعار الأعلاف وارتفاعها، الأمر الذي أثر بشكل كبير في ارتفاع أسعارها، مما كان له عامل رئيسي في توتر أسعار الطيور، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية لأسعار مختلف السلع، لاسيما أسعار كرتونة البيض، وكل ما يهتم به متابعو الوفد، بشكل لحظي للوقوف على آخر التطورات التي تشغل الرأي العام.