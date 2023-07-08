أسعار النفط تصعد 3%.. وبرنت بـ 78.47 دولار 

صعدت أسعار النفط العالمية حوالي 3% مسجلة أعلى مستوياتها في 9 أسابيع في جلسة الجمعة، إذ طغت المخاوف من نقص الإمدادات والإقبال على الشراء لأسباب فنية على القلق من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لإبطاء النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط.

أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بواقع 1.95 دولار أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 2.6% ليصل إلى مستوى سعر 78.47 دولار للبرميل عند التسوية.

وزادت ايضاً أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.06 دولار، اوبزياده تعادل نحو 2.9% ليصل إلى مستوى سعر 73.86 دولار للبرميل.

وهذا أعلى مستوى إغلاق لخام برنت منذ أول مايو والأعلى لخام غرب تكساس الوسيط منذ 24 مايو، وبلغت مكاسب خامي القياس حوالي 5% لهذا الأسبوع.

وأعلنت الدولتان هذا الأسبوع تخفيضات جديدة للإنتاج ليبلغ الخفض الإجمالي في إنتاج تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، نحو 5 ملايين برميل يوميا وهو ما يعادل 5% من الطلب العالمي على الخام.

واستمدت الأسعار دعما أيضا من تراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين بعدما أظهرت بيانات نموا أقل من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة لكنه قوي بما يكفي لدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لاستئناف رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري كما أشار سابقا.

ويجعل تراجع الدولار النفط الخام أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يعزز الطلب على النفط.

تخفيض روسيا لصادرات النفط في أغسطس لا يتطلب خفضاً بالإنتاج

النفط

قال مصدر حكومي ،إن تعهد روسيا الأخير بخفض صادرات النفط لن يتطلب خفضا مماثلا في الإنتاج، وقالت ثلاثة مصادر في شركات نفط روسية، إنه لا توجد أوامر بخفض الإنتاج على نحو أكبر.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك يوم الاثنين، إن روسيا ستخفض صادراتها النفطية بواقع 500 ألف برميل يوميا في أغسطس في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.

وردا على سؤال في وقت لاحق عما إذا كان إنتاج النفط سينخفض أيضا الشهر المقبل، قال المتحدث باسم نوفاك "500 أخرى"، بحسب الاسواق العربية.

غير أن المصدر الحكومي قال إن روسيا لن تحتاج إلى خفض الإنتاج على نحو أكبر.

وأضاف ،"لن تضطر روسيا على الأرجح إلى خفض الإنتاج في أغسطس بسبب زيادة الاستهلاك في السوق المحلية. وكما نعلم، الأسعار ترتفع ولا يوجد ما يكفي من الوقود".

ولم ترد وزارة الطاقة أو شركات النفط الكبرى بعد على طلبات للتعليق.