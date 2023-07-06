مُباحثات إيرانية سعودية حول سُبل الاستثمار في صناعة النفط والغاز

بحث وزير النفط الإيراني، "جواد أوجي"، مع نظيره السعودي، "الأمير عبد العزيز بن سلمان"، حالة سوق النفط والاستثمار في صناعة النفط والغاز في اجتماع مُكثف.

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام إيرانية"، مساء اليوم الخميس، أوضحت وزارة النفط الإيرانية في بيان أن جواد أوجي والأمير عبد العزيز بن سلمان عقدا اجتماعًا ومُفاوضات مُكثفة على هامش اليوم الأول من الندوة الدولية الثامنة لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في فيينا.

أسواق النفط الخام العالمية:

وناقش الجانبان وتبادلا الآراء حول الأوضاع الحالية لأسواق النفط الخام العالمية، فضلاً عن مستقبل سوق النفط والقرارات الحالية والضرورية لمستقبل وتوقعات أسعار النفط الخام، بالإضافة إلى القضايا الثنائية بين إيران والسعودية، من بينها الاستثمار في صناعة النفط والغاز وإمكانية الاستثمار المشترك في هذا المجال.

وتطرق الجانبان في الاجتماع إلى قضايا مختلفة، مثل تجارة المواد الهيدروكربونية وكيفية تطوير الحقول المشتركة. وتبادل وزير النفط الإيراني ووزير الطاقة السعودي في هذا الاجتماع الآراء حول القرارات المتعلقة بمنظمتي "أوبك" و"أوبك+"، إلى جانب القضايا المتعلقة بمستقبل الاستثمارات في قطاع الطاقة.

من ناحية أخرى، أكدت السعودية أنها والكويت فقط تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في حقل غاز "الدرة" المتنازع عليه مع إيران، بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب فيه.

والحقل المعروف في إيران باسم "آرش" وفي الكويت والسعودية باسم "الدرة"، تقول طهران إنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة في نزاع بدأ قبل عقود عدة.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مطلع في وزارة الخارجية أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".