ارتفاع طفيف بأسعار النفط وبرنت يسجل 74.31 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 26 يونيو، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 74.31 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 69.54 دولار.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" أمين الناصر، اليوم الاثنين، أن أساسيات سوق النفط العالمية من المتوقع أن تظل قوية حتى نهاية العام الحالي، بدعم من قوة الطلب من البلدان، خاصة الصين والهند.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" - خلال مؤتمر آسيا للطاقة، حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية - إنه بشكل عام، نعتقد أن أساسيات سوق النفط ستظل قوية لبقية العام، على الرغم من مخاطر الركود في العديد من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن اقتصادات الدول لاسيما الصين والهند، تؤدي إلى نمو قوي للطلب على النفط بأكثر من مليوني برميل يوميا هذا العام".

وعن تحول الطاقة، قال "إن استكمال تحول الطاقة العالمي خلال ربع قرن فحسب أمر خيالي، موضحاً أن نمو الطاقة المتجددة لم يواكب النمو في استهلاك الطاقة العالمي".

مخزونات النفط الخام الأميركية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة سجلت انخفاضا مفاجئا الأسبوع الماضي بفعل قوة الطلب على التصدير وتراجع الواردات، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت 3.8 مليون برميل إلى 463.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 98 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وزادت صادرات النفط الخام الأميركية إلى 4.5 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي بينما تراجعت الواردات حوالي 50% إلى 1.6 مليون برميل يوميا.

وأضافت الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام انخفض 116 ألف برميل يوميا. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت 500 ألف برميل إلى 221.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادتها 100 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 400 ألف برميل إلى 114.3 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 700 ألف برميل.