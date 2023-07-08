الأرض المباركة تحقق المعجزات.. 131 عملية فصل توائم ناجحة في السعودية

عملية فصل توائم.. أفصحت عملية فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام" داخل مستشفى الملك عبدالله بالسعودية على يد فريق طبي ضخم مكون من 26 عضوا، عن القدرات والإمكانيات المميزة والمشرفة التي يمتلكها الفريق الطبي السعودي في عمليات فصل التوائم السيامية.

وتجرى الجراحة الدقيقة للتوأم بسام وإحسان في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

التوأم السيامي السوري إحسان وبسام

وظهرت براعة المملكة العربية السعودية بطواقمها وقدراتها الطبية في عمليات فصل التوائم السيامية، حيث أنه تم إجراء 131 عملية فصل توأم سيامي لأكثر من 23 دولة شقيقة، والتي بدأت بأول عملية فصل توائم في هذا المجال منذ 32 عامًا.

فيما أظهرت أعداد نجاح تلك العمليات الدور الريادي للمملكة في العمل الإنساني بشكل عام والطبي بشكل خاص، كما دعمت الدول كافة الجهد اللامحدود اللامحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين، واصفينه بالعمل الإنساني وأن المملكة سباقة دائمًا في عمل الخير.

أخر عمليات المملكة في فصل التوائم السياميه

التوأم السيامي المصري سلمى وسارة

في شهر يونيو الماضي تمكن الفريق الطبي والجراحي المختص من فصل التوأم السيامي المصري "سلمى وسارة" بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 17 ساعة، بدأت في الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء، شارك فيها 31 من الاستشاريين والأخصائيين والفنيين والكوادر التمريضية من تخصصات التخدير وجراحة الأعصاب للأطفال والتجميل وجراحة الأطفال، وكانتا التوأمتان مشتركين في منطقة الرأس.

التوأم السيامي المصري سلمى وسارة

التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة

وفي شهر مايو الماضي أجرى الفريق الطبي عملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسينة"، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وبمشاركة 35 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية من تخصصات التخدير وجراحة الأطفال، وجراحة المسالك البولية للأطفال، وجراحة التجميل والعظام للأطفال، وتشترك التوأمتان في البطن والحوض والكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي وعظام الحوض.

التوأم السيامي اليمني سلمان وعبد الله

التوأم السيامي اليمني سلمان وعبد الله

في 16 فبراير الماضي أعلن الفريق الطبي السعودي نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني "سلمان وعبد الله" الملتصقين بمنطقة البطن والحوض ويشتركان بالأمعاء والجهاز البولي والتناسلي مع ضمور لفتحة الشرج والجدار السفلي للبطن وتشوه واشتراك بين المثانة والقولون، وذلك بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 8 ساعات ونصف، نُفذت على ست مراحل، وشارك فيها 35 من الاستشاريين والاختصاصيين في مجالات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية والتجميل والعظام، بالإضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية.

التوأم السيامي اليمني سلمان وعبد الله

التوأم السيامي العراقي عمر وعلي

وفي يناير من العام الجاري نجح الفريق الجراحي المختص بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني في الرياض، من فصل التوأم السيامي العراقي "عمر وعلي" الملتصقين بمنطقة أسفل الصدر والبطن، ويشتركان في الكبد والقنوات الصفراوية والأمعاء، وذلك بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 11 ساعة، نفذت على ست مراحل، وشارك فيها 27 من الاستشاريين والاختصاصيين والكوادر التمريضية والفنية.