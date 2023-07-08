فصل التوأم السيامي السوري.. معجزة تتحقق في 7 ساعات بالأرض المباركة

فصل التوأم السيامي السوري.. تصدرت قصة الطفلان السوريان إحسان وبسام الملتصقان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء، الصحف العربية والعالمية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وانتشرت قصة التوأم السوري السيامي إحسان وبسام اللذان يبلغان من العمر 3 سنوات ويبلغ وزنهما معا 19 كيلو جرام، بعد نجاح عملية فصلهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، مما جعل المملكة العربية السعودية تحظى بإشادات واسعة في المجال الطبي.

إنقاذ الطفل بسام

وعن تفاصيل فصل التوأم السيامي السوري، قال رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبد الله الربيعة في تصريح صحفي عقب العملية إنها أجريت على خمس مراحل وشارك فيها 26 من الكوادر السعودية المتخصصة في فصل التوائم.

التوأم السيامي السوري

إلا إنه بالرغم من نجاح عملية فصل التوأم السيامي السوري فإن الفريق الطبي يرى أن الطفل إحسان لن يعيش أكثر من أيام قليلة بناء على ما لديه من قصور كبير في أعضائه، كما يعاني من عيوب خلقية كبيرة في القلب تعيق حياته مع ضمور في التطور العصبي، ولديه قصور وعيوب خلقية في الأمعاء، مشيرين إلى أن هذه العملية تعد عملية إنقاذ للتوأم بسام.

نجاح عملية فصلهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي

وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة أن التوأم إحسان يعد متطفلا على أخيه بسام، نظرا لعدم وجود الجهاز البولي والتناسلي (الكليتان والحالبان والمثانة والأعضاء التناسلية الذكورية)، مضيفًا أن العملية تحمل رقم 58 في سلسلة نجاحات البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية.

رد فعل الطاقم الطبي بعد إجراء العملية

وأظهر مقطع فيديو أذاعته قناة الإخبارية ردة فعل الطاقم الطبي، الذي أجرى عملية فصل التوأم السيامي السوري بسام وإحسان، بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة، إذ بدت الفرحة العارمة على وجوه الفريق الطبي، وبعض الأشخاص الذين سارعوا بتحية الفريق والتصفيق له فور إعلان نجاح العملية.

كما وجه الدكتور عبد الله الربيعة الشكر باسم الفريق الطبي للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلًا : “هذه منجزات الوطن التي يقودها خادم الحرمين وولي عهده الأمين”.

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1676934081966161921