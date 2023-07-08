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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من القدس ورام الله

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة فلسطينيين من مدينة "القدس" المحتلة، ومن محافظة "رام الله" الواقعة وسط الضفة الغربية المحتلة. 

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لحظة اختطاف شاب فلسطيني قرب جامعة القدس (فيديو)

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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

 

 وقالت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم السبت إنه جرى اعتقال شابين من بلدتي "سلواد والمغير"، شرق رام الله، أحدهما لدى قيادته لسيارته في البلدة، والآخر، بعد مداهمة منزله وتفتيشه. 

 وتشهد قرى وبلدات مُحافظة "رام الله" في الآونة الأخيرة اقتحامات وعدوانًا من قبل المستوطنين الإسرائيليين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

 وتنشب المواجهات التي يسقط فيها شهداء لدى محاولة المستوطنين إقامة بؤر استيطانية جديدة، أو ربط بؤر ببعضها البعض، وأحيانًا نتيجة الاقتحام المباشر للبلدات مثلما حدث في بلدة "ترمسعيا" الشهر الماضي. 

 وفي مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين، من بلدة "بدو" الواقعة خارج جدار الفصل العنصري، وذلك بعد مداهمة منزليهما.

 

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